Opknappen Bellaard nu te duur? Wat kost het dan?

Nou vooruit, de bermen langs De Bellaard worden aangepakt, de weg zelf nog niet

VLIJMEN - De ‘gevaarlijke en onhoudbare’ situatie van polderweg De Bellaard in Vlijmen blijft voorlopig nog wel even bestaan, althans voor een deel. Heusden is niet van plan de weg met voorrang écht aan te pakken, hoewel de berm op korte termijn wel hersteld zal worden.

22 november