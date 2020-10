‘Opknappen van historische panden zit in mijn genen’, dus neemt Hank nu de voormalige stadsboerderij onder handen

HEUSDEN - 81 jaar oud en nog altijd druk in de weer. Niet zomaar klussen: Hank Nooteboom werkt aan de restauratie van de voormalige stads-boerderij in Heusden. ,,Opknappen van historische panden zit in mijn genen."

Herptsestraat 2 in Heusden: jarenlang stond het boerencomplex, na het overlijden van boer Theo Kuijpers te koop. De boerderij werd rond 1875 gebouwd, de ouderwoning dateert uit 1955. De boerderij heeft twee bouwlagen. Het schilddak is met tuile-du-nord pannen bedekt. 'De gevels zijn gegroefd, gebosseerd en gecementeerd. De vensters hebben ronde schouders en stucwerk omlijstingen met kuifbekroning en T-ramen', stelt de Rijksdienst voor Monumentenzorg. 'De cultuurhistorische waarde is hoog.'

Groenplaatsen

Het pand herinnert aan de vele historische groenplaatsen. Heusden beschikte als vestingstad over agrarische open binnenterreinen. Als het stadje was belegerd, moesten de burgers en militairen zelfvoorzienend zijn. Dit werd met moestuinen, weilanden en drie standerdmolens ondersteund. De grond, die aan de wallen grenst, was onder andere voor akkerbouw bestemd.

Nooteboom is er de man niet naar om op z'n stoel te blijven zitten. Hij steekt zelf de handen uit de mouwen. Hij bikt, schildert en timmert. Wat hij zelf kan doen, doet hij zelf. Maar het grote werk laat hij over aan een aannemer. ,,Mensen vragen soms waar ik nog aan begonnen ben. Daar glimlach ik om. Het geeft voldoening om dit rijksmonument weer glans te geven", aldus de voormalige textielondernemer.

Op het erf staan twee grote schuren. In de nacht van 4/5 november 1944 brandde een schuur van Kuijpers samen met de St. Catharinakerk aan de Roomsche Kerkstraat af. Als compensatie van de oorlogsschade werd er een nieuwe stenen schuur gebouwd. Vorig jaar is het complex in delen verkocht. De boerenwoning, de ouderenwoning en de schuur kregen een eigen nieuwe eigenaar.

Direct achter het erf ligt een moestuin, die tot aan de wallen loopt met uitzicht op een molen. ,,Naast restauratie is de inrichting van de woning in negentiende-eeuwse sfeer van belang. Daarom ben ik attent op authentieke materialen. Zowel in Nederland als in België en Frankrijk zoek ik er naar. Soms kom je op rommelmarkten en kringloopcentra bijzondere ornamenten uit de negentiende eeuw tegen. Die verwerk ik dan weer in de woning."

Erfgoedkringen

Nooteboom is in erfgoedkringen geen onbekende. Zo restaureerde hij in de Hinthamerstraat in Den Bosch de panden De Gulden Wan en Het Rood Leeuwke. Hij ontving daarvoor de plaquette van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Ook in Winssen, Beuningen en Nuenen heeft hij zijn restauratiesporen achtergelaten. Naast monumentale panden heeft Nooteboom ook passie voor oude auto's. Hij denkt eraan om de schuur daar later voor te gaan gebruiken.

Als het meezit hoopt hij dat begin 2021 het complex wordt opgeleverd. ,,Als alles klaar is zal ik met Monumentendag de gelegenheid geven om er een kijkje te nemen."

Maar zover is het nog niet. Tot die tijd waakt de ezel over het complex.