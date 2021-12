Opknappen van polderweg ligt stil, kritiek op aanpak blijft

Voorlopig blijven de rood-witte markeringsborden langs de weg nog wel even staan. De wegafzettingschildjes moeten weggebruikers waarschuwen voor de situatie. De afgelopen weken zijn in de binnenbocht van De Oosters grasbetonstenen gelegd; ook zijn de bermen verlaagd, voor een betere afwatering naar de sloten. Verder is het kombord verplaatst, inclusief de belijning en aanduiding ‘30 km’ op het wegdek. Op de weg is een extra ‘bliksemschicht’ gemaakt, om verkeer erop te attenderen dat het de bebouwde kom binnenrijdt.

Heusden wacht nog op de bestelde ‘varkensruggen’ die tussen de grasbetontegels komen, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. Verder is de berm nog niet helemaal klaar. ,,Dat heeft te maken met de kleigrond, die met de huidige weersomstandigheden niet netjes is af te werken.”

Nog geen gejuich

Enkele inwoners van Oudheusden maken zich al enige tijd druk om de situatie langs De Oosters, die volgens bijvoorbeeld Piet Crielaard ‘levensgevaarlijk’ is. Over de genomen maatregelen staat hij bepaald nog niet te juichen. ,,Eerst maar eens afwachten waar ze die varkensruggen gaan leggen. Als die tussen de grasbetonstenen en de berm komen, wordt de weg alleen maar breder en nodigt dat uit om nog harder te rijden.”

De rood-wit gestreepte waarschuwingsborden leveren volgens Crielaard vooral ‘s avonds en ‘s nachts levensgevaarlijke situaties op. ,,Ze staan in de bocht en zijn onverlicht. Eén paal is al omver gereden, ik vrees voor meer ongelukken.”

Heusden had de maatregelen volgens Crielaard veel eerder kunnen en moeten nemen. ,,Dit speelt al sinds 2019.” Daarnaast pleitte hij voor minstens twee andere maatregelen, die Heusden níet neemt; de eerste is het aanbrengen van een wegversmalling bij het bord ‘bebouwde kom’. ,,Nu rijden auto’s nog steeds hard het dorp binnen, er is geen enkele belemmering.” De tweede is het doortrekken van het voetpad vanuit het dorp. ,,Mensen die hun hond uitlaten of een stukje willen wandelen moeten daar nu nog steeds over de weg lopen. Erg gevaarlijk allemaal, omdat veel te hard wordt gereden.” Heusden liet eerder weten de mogelijkheden voor het doortrekken te gaan onderzoeken.