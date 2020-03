Oplossing nabij voor Julianafontein Waalwijk: techneuten melden zich

WAALWIJK - Het ziet er naar uit dat de Julianafontein in het Hertog Janpark in Waalwijk dit jaar toch weer zal spuiten. Verschillende techneuten uit de buurt hebben zich spontaan gemeld nadat de stichting vorige week een dringende oproep deed voor hulp.

,,De fontein schoonmaken lukt nog wel”, zei Ben de Jongste, secretaris van de stichting. ,,Maar we zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers met technische kennis.”

Een van die vrijwilligers die de fontein altijd onderhield, overleed vorig jaar, een ander hield er na zeven jaar mee op. Normaal gesproken spuit de Waalwijkse fontein altijd weer rond Pasen. ,,Maar dat zit er dit jaar denk ik niet in", zei De Jongste.

Quote Zoveel reacties had ik niet verwacht. We gaan nu samen kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. Ben de Jongste, Stichting Julianafontein Waalwijk

Verschillende omwonenden reageerden op de oproep. De Jongste is enthousiast: ,,Zoveel reacties had ik niet verwacht. We gaan nu samen kijken wat ze voor ons kunnen betekenen.”

De stichting zou het vooral fijn vinden als er een groepje vrijwilligers ontstaat die samen de fontein technisch onderhoudt. ,,Zodat we niet altijd een beroep hoeven doen op één persoon.”

Pasen gaat niet lukken

Een nader overleg zal nog even op zich moeten laten wachten. ,,Vanwege het corona-virus ligt alles nu even stil.” De fontein zal dit jaar dan ook niet met Pasen spuiten, weet hij. ,,Normaal maken we de fontein in maart altijd klaar voor een nieuw seizoen. Dat gaat nu ook niet gebeuren. Maar het belangrijkste is dat we weer vooruit kunnen kijken.”