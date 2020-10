Opluchting bij De Voorste Venne: meer dan 30 bezoekers toegestaan

DRUNEN - Ook theater De Voorste Venne in Drunen heeft ontheffing gekregen om meer dan dertig bezoekers in de theaterzaal toe te laten. Dat is vandaag bekend geworden. Met inachtneming van onder meer de 1,5 meter-maatregel betekent dat er maximaal negentig mensen in de zaal kunnen.

Manager Wilco Schrijvers van het cultureel centrum is erg blij met de ontheffing. ,,Het geeft aan dat we worden gezien als een belangrijke voorziening in de regio. En dat we de coronaprotocollen goed voor elkaar hebben en dat we die ook naleven. Fijn ook voor de mensen, je merkt dat mensen ernaar snakken om er even uit te kunnen.”

Eerst geen ontheffing

In eerste instantie zat De Voorste Venne deze week niet bij de theaters en poppodia die ontheffing kregen. ,,We stonden blijkbaar niet op het netvlies bij de mensen die ontheffing verlenen. Toen hebben we opnieuw ontheffing aangevraagd en gekregen.” In principe zijn 250 bezoekers toegestaan, maar dat is vanwege de coronarichtlijnen niet haalbaar.

Quote Dertig bezoekers is financieel niet lonend, met negentig lijd je geen verlies, zeker als ook de artiesten wat water in de wijn willen doen Wilco Schrijvers, manager De Voorste Venne

Negentig of dertig mensen in de zaal is volgens Schrijvers een heel verschil. ,,Dertig is financieel niet lonend, met negentig lijd je geen verlies, zeker als ook de artiesten wat water in de wijn willen doen. En de meesten willen dat wel, omdat ze graag willen blijven optreden. Vaak doen ze twee optredens achter elkaar.”

De ontheffing betekent dat ook bij de uitvoeringen van leerlingen van Het Pieck, dit weekend, per keer negentig mensen in de zaal mogen. ,,Zeker voor opa's en oma's en zo heel fijn. Het is last minutewerk maar we gaan opschalen.”

De Leest in Waalwijk had al eerder ontheffing en mag 135 zitplaatsen vullen.