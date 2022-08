Opluchting én zorgen op eerste schooldag Eben-Haëzer in Woudrichem

WOUDRICHEM - Deze maandagochtend is het zover. Zes weken waren de schooldeuren dicht, nu gaan ze voor de regio midden weer open. Ook op de Eben-Haëzerschool in Woudrichem.

Al 30 jaar kent directrice Christa Verschoor de kneepjes van het onderwijsvak. Begonnen als leerkracht, is ze nu de directrice die samen met het team onderwijs geeft aan de kinderen in Woudrichem. Naast hoopvolle ontwikkelingen ziet Verschoor ook uitdagingen voor het komende schooljaar.

De leerlingen worden op deze eerste schooldag feestelijk buiten welkom geheten. Verschoor: ,,Er is dit schooljaar iets meer mogelijk, als ik denk aan alle maatregelen rond corona in de afgelopen twee jaar. We hebben er bewust voor gekozen het schooljaar buiten te openen. We zijn blij dat iedereen weer gezond en wel op school is. Ook het feit dat er voor iedere groep een leerkracht staat is reden tot opluchting.”

Quote Er moet alleen geen leerkracht ziek worden. De invalpool van de Stroming is op dit moment leeg Christa Verschoor, Directrice Eben-Haëzer

Het team van vorig jaar is op de Eben-Haëzer vrij stabiel gebleven. Dit jaar geen startende leerkrachten en één combinatiegroep. ,,De kleutergroep is nu een combinatiegroep. Deze wordt op een later moment in het schooljaar opgesplitst in twee enkele groepen. We hebben er bewust voor gekozen om kleine groepen te vormen. Dankzij stichting de Stroming - waar de Eben-Haëzer als een van de elf scholen bij aangesloten is - was er financieel iets meer draagkracht om kleine groepen te kunnen realiseren", aldus Verschoor.

,,Er moet alleen geen leerkracht ziek worden. De invalpool van de Stroming is op dit moment leeg. Alle leerkrachten uit de invalpool zijn ingezet voor de klas. Een zieke leerkracht is normaal al niet wenselijk en voor niemand leuk. Nu is het ronduit problematisch.”

(onder de foto: hoe ervaren leerkrachten het zélf)

Volledig scherm Voor het eerst na de zomervakantie weer naar school, zoals hier op de Eben-Haëzerschool in Woudrichem. © Ricardo smit

Meester Tim Dekker heet de kinderen namens het hele team welkom. Hoe de meester zelf vandaag voor de klas staat? Dekker: ,,Ik heb rust gehad. Nu voel ik een gezonde afwisseling tussen alert en enthousiast zijn. Het is fijn dat de kinderen er weer zijn.”

Verschoor: ,,Binnen de Stroming zijn er gelukkig intern voldoende mensen die een opleiding tot schoolleider willen en gaan volgen. Ook voor de Eben-Haëzer is er een leerkracht die deze volgt. Veel scholen krijgen op den duur te maken met een tekort aan goede leiding. Er is op dit moment een groter tekort aan directeuren dan aan leerkrachten.”

Gouden weken

Verschoor legt uit dat de komende twee weken wordt gewerkt aan ‘de gouden weken’. ,,Weken waarin het opbouwen van de band met elkaar en de leerkracht centraal staan. Een fijne sfeer is belangrijk en nodig om tot leren te komen. We starten rustig op.”

Verschoor ligt wakker van de stijgende energieprijzen. ,,Dit heeft ook effect op school. Het is een uitdaging voor basisscholen hoe ze de stijgende energierekening moeten betalen. Kijkend naar de oude schoolgebouwen in de regio Altena speelt dit op veel scholen. Er is wel subsidie verkrijgbaar, maar deze dekt de kosten bij lange na niet én het duurt lang voor maatregelen zijn getroffen. Te lang. De gemeente kijkt naar het bouwjaar van een school. De Eben-Haëzer is in fases gebouwd. Zo is het kleuterdeel erg oud. Omdat echter wordt gekeken naar het meest recente bouwjaar, duren plannen voor nieuwbouw te lang.”

‘De kinderen zijn het belangrijkst’

Om corona tegen te gaan, is ventileren noodzakelijk. ,,Maar het schoolgebouw zelf is hier niet voor toegerust. Daarbij zijn de schoolgebouwen niet voorzien van zonnepanelen of een goed ventilatiesysteem. Gelukkig wordt er binnen de Stroming gekeken wat we met elkaar kunnen doen", aldus Verschoor.

,,Maar de kinderen zijn het belangrijkst. Als de leerkrachten goed kunnen starten, dragen ze dit gevoel over aan de leerlingen. Daar willen we ons voor inzetten.”

Volledig scherm kinderen gingen vandaag weer voor t eerst naar school na de grote vakantie hier bij de eben haezerchool te woudrichem verzamelen op schoolplein bij juf of meester. © Ricardo smit