Opluchting op De Rank in Sprang-Capelle: ‘Viktoria is nu echt een van ons’

Noord­oost-Bra­bant kan nu aan de slag met 17 miljoen voor techniekon­der­wijs

17:03 VEGHEL/DORDRECHT - Scholen en bedrijven in Noordoost-Brabant mogen zeventien miljoen euro steken in het verbeteren van techniekonderwijs. Minister Arie Slob maakte dit vandaag bekend. Het Brabantse project Sterk Techniekonderwijs in deze regio is goedgekeurd, nu het bedrijfsleven ook tien procent bijdraagt. Dat was de enige voorwaarde die het Rijk stelde.