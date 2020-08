Opmerkelijk kunstwerk in Waalwijk: Ilse Vermeulen maakte bruidsjurk waar je van kunt eten

Wonderlijk hoe soms alles op zijn plek valt. Neem de textielinstallatie van Ilse Vermeulen, te zien op de tentoonstelling Kunst & Leer NU! Staat diagonaal opgesteld in de voormalige raadzaal van de gemeente Waalwijk. Ernaast ligt de trouwzaal. Dat past precies bij het beeld dat Hoe het loopt oproept: aan de tafel kunnen gasten genieten van een bruiloftsmaal, zo beloven de borden. Die staan niet op een keurig en smetteloos wit gesteven kleed, maar een maar liefst 25 meter lange sleep van een bruidskleed vormt het tafellaken.

Ook heel opmerkelijk: vanuit een hoek kijkt de voormalige koningin Juliana toe. Het lijkt een koninklijke trouwerij, de bruid is deels getooid in het oranje. Alsof het nog niet genoeg is: aan de muur speelt de tekst Eendracht maakt macht ook nog een rol. Immers, man en vrouw hebben elkaar zojuist beloofd om een leven lang met elkaar verder te gaan. Doe je dat samen, dan sta je sterker in de tegenslagen die zeker op je pad zullen komen - niemand ontkomt eraan.

‘Prikkelt fantasie’

Natuurlijk, het is puur toeval dat het zo uitpakt. De vraag is: mag je er zo’n verhaal rondom een kunstwerk weven? Is dat niet al te opportunistisch? Vermeulen, een 56-jarige Vlaamse die in Tilburg woont, vindt van niet. ,,De installatie prikkelt je fantasie. Elementen die daar toevallig buiten liggen, kunnen dat aanzetten. Waarom niet? Het geeft er een extra dimensie aan. Uiteindelijk draait het bij kunst om het vertellen van verhalen. Welk verhaal, dat is bij dit kunstwerk voor iedereen anders. Kunst moet niet alles al invullen voor de kijker, laat die dat zelf doen.”

De kunstenares creëerde een eerdere versie van deze installatie in 2004. Die was toen bedoeld voor het Festival van de Kunst van het Onvolmaakte in Biezenmortel. In een performance van haar ontvouwde de sleep zich al lopend over een lange tafel tot tafelkleed en gasten konden aanschuiven om een stuk bruidstaart te eten.

Vlinders in de buik

,,In de versie NU! vorm ik met bordjes, gemaakt door Jan-Hein van Melis, de zin Hoe het loopt”, zegt Vermeulen, die bij Het Pieck in Drunen docent textiele werkvormen is. Ook toevallig: de bordjes zijn oranje gekleurd, passen naadloos in het beeld. En op alle staat een vlinder. Vlinders in de buik, verliefd: alweer een hoofdstuk toegevoegd aan het boek dat Lotgevallen heet.

Vermeulen, die curator Maria Klerx looft voor inrichting van de expositie, corrigeert: ,,Het zijn geen vlinders, maar motten. Dat is een nóg krachtiger beeld. Motten tasten textiel aan. Hoe mooi deze dag voor bruid en bruidegom is, ook in hun leven zullen rimpelingen voorkomen. Daarom ligt die sleep niet strak over de tafel, maar heb ik er reliëf in aangebracht. Aan tafel, tijdens het diner, komt het leven voorbij. Wordt erover verteld. En al die verhalen, wereldwijd, komen op hetzelfde neer. We kunnen het leven wel willen regisseren, zoals met een bruiloft. Hoe het uiteindelijk loopt, daarin speelt toeval een grote rol.”

Kunst & Leer NU! is woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen in het Huis van Waalwijk.

Volledig scherm Ilse Vermeulen bij haar werk "hoe het loopt" tijdens de tentoonstelling over Textiel en leer in het Huis van Waalwijk. © Roel van der Aa