Opmerkelijk tafereel in Drunen: fiets hangt op grote hoogte aan verkeersbord op rotonde

Hoe de bekende schoenma­kers­ka­mer tóch te zien blijft in Waalwijk: ‘Zo'n pronkstuk in een depot zou zonde zijn’

WAALWIJK - De historische schoenmakerskamer was een pronkstuk van het oude schoenenmuseum, maar dreigde in een depot te verdwijnen. Wie dat doodzonde vindt, kan opgelucht ademhalen. De 'kamer’ heeft nu een plek in het Huis van Waalwijk.

4 juni