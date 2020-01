Opnieuw auto zwaar beschadigd met vuurwerk in buurt in Waalwijk

Dat fijne ouderen­honk hing aan een zijden draadje, nu dreigt het zomaar goed te komen

21 januari Er waren trubbels in het ouderenparadijs. Althans ... achter het appartementencomplex aan de Hofstad in Waalwijk. Want het ouderenhonk waar het sociale leven om draait moest weg. Maar na een goed gesprek met woonstichting Casade is het sociale trefpunt waarschijnlijk gered.