Opnieuw autobrand op berucht kruispunt in Veen

De auto stond, zoals vaker het geval is, op de kruising van de Witboomstraat en de Mussentiend. Traditiegetrouw worden op het beruchte Veense kruispunt jaarlijks stookauto’s in brand gezet. Mensen kijken vervolgens, soms onder het genot van een drankje, toe hoe de brandweer de brandende voertuigen blust.

Dat was ook op dinsdagavond het geval. Zo’n honderd, met name jeugdige toeschouwers, zagen hoe de brandweerlieden uit Wijk en Aalburg wat moeite hadden om het vuur uit te krijgen, omdat de auto tot het dak gevuld was met oude autobanden. Verder lagen de weg en de stoepen bezaaid met lege en kapot gegooide bierflesjes.

Vier

De teller staat daarmee nu op vier autobranden in de aanloop naar de jaarwisseling. De eerste brand was op 30 november, nét voor middernacht en dus net voordat december begon. Ook in de nacht van 14 op 15 december ging een auto in vlammen op aan de Witboomstraat in Veen. De derde Veense autobrand van dit jaar vond plaats in de nacht van 19 op 20 december.