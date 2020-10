Opnieuw basisschool dicht: leerkracht besmet met corona in Wijk en Aalburg

Bewoners en personeel zorgcen­trum Woudrichem besmet met corona

2 oktober WOUDRICHEM - In zorgcentrum De Lemmenskamp in het centrum van Woudrichem zijn meerdere medewerkers en bewoners besmet met corona. Al het personeel en alle cliënten worden nu nog eens getest. Een volledige sluiting is niet nodig, wel zijn sommige afdelingen voorlopig dicht voor bezoek.