Opnieuw boetes voor alcohol schenken aan jeugd in Waalwijk

Peuter­speel­zaal ‘t Hummelke moet noodgedwon­gen z'n deuren sluiten

6:42 ELSHOUT - Peuterspeelzaal ‘t Hummelke in Elshout sluit met ingang van de zomervakantie z’n deuren. Volgens directeur Annette Sanders van Stichting Peuterspeelzalen Heusden (SPH) is het financieel niet langer verantwoord de vestiging open te houden. Het probleem is vooral dat te weinig kinderen ‘t Hummelke bezoeken.