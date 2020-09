Opnieuw brand bij bedrijf Maton Groep in Waalwijk, ditmaal snel geblust

UPDATE + video Grote brand in houtshred­der op industrie­ter­rein Waalwijk onder controle

9 september WAALWIJK - Bij het bedrijf Maton Groep aan de Van Hilststraat op het industrieterrein in Waalwijk woedde woensdagmiddag een grote brand. Deze was omstreeks 18.00 uur onder controle. De Midden-Brabantweg is werd hierom afgesloten, maar is inmiddels weer open.