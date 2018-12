Opnieuw gekeken, maar afsluiting van De Bosschen blijft

‘Parkeren goedkoper, dan ook voor bewoners van centrum Waalwijk’

16:31 WAALWIJK - Nu de bezoekers van het Waalwijkse centrum minder of geen parkeergeld betalen, wordt ook gekeken of de parkeervergunningen in het stadshart een stuk goedkoper kunnen. Wethouder John van den Hoven wil onderzoeken wat de (financiële) consequenties zijn van zo’n besluit.