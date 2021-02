Opnieuw streep door Fairytale Festival Kaatsheuvel: wel een mini-Fairytale in september

Waalwijkse Slagerij Van Roessel: derde van Europa, beste van Nederland

23 februari WAALWIJK - Slagerij Van Roessel in Waalwijk is opnieuw in de prijzen gevallen. Nadat de slager al eens was uitgeroepen tot onder meer beste slager van Nederland en beste traiteur, heeft Van Roessel nu een derde plaats behaald bij de internationale slagersvakwedstrijd Confrérie.