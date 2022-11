Opnieuw streep door schaatsbaan in centrum Kaatsheuvel: ‘geluid’ nekt evenement

Diny Kamp was met hart en ziel verknocht aan Waspik

WASPIK - Den Bolder in Waspik exposeerde onlangs 33 bloemenschilderijen van wijlen Diny Kamp-Savelkouls. De helft van de opbrengst van het verkochte werk ging naar Vluchtelingenwerk en het Syrische gezin dat ze begeleidde. Ze was sociaal betrokken en met haar man Cees speelde ze een grote rol in het Waspikse dorpsleven.

20 november