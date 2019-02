Oppascursus tegen onzekerheid in Waalwijk en Waspik

Politie bedankt mensen via Facebook voor geduld in file op A59 bij Waalwijk

3 februari WAALWIJK - De toerit van de Midden Brabantweg naar de A59 bij Waalwijk was zondagmiddag een tijd afgesloten door de politie. Mensen die daardoor in de file stonden, weten waarschijnlijk niet waarom ze opeens vast stonden. Via Facebook bedankt de politie hen: ,,Iemand had dringend medische hulp nodig, bedankt voor uw geduld.”