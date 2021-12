Oproep omwonenden kruispunt: ‘Haal de sluizen weg, om nog meer ellende te voorkomen’

Alle prikken moeten op, dus gaan ze in Dussen door met boostercam­pag­ne: ‘Iedereen helpt mee’

ALTENA - De boostercampagne van de huisartsen in Altena was vlak voor kerst zo succesvol, dat huisartsenpraktijk Vermeulen in Dussen woensdag doorgaat met vaccineren. Zwangere vrouwen en 50+’ers zijn als eerste aan de beurt, vanaf 10.30 uur kan iedereen een prik komen halen in buurtcentrum De Dussenaar.

