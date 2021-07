Oproep Van Gol naar Beter: ga om tafel en kijk opnieuw naar de plannen

De (hernieuwde) oproep van voorzitter Ed van Uijen komt op een moment dat in beide gemeenten en de provincie een voorstel op tafel ligt om opnieuw extra geld opzij te leggen voor het grote toekomstplan voor de streek; dit keer gaat het om 10,5 miljoen euro. De kosten worden nu geraamd op totaal 128 miljoen, zo’n 25 miljoen meer dan in 2018 bij de vaststelling van het plan werd gedacht. Van Uijen spreekt inmiddels van ‘een bodemloze put’. ,,En het einde is nog niet in zicht.”

Raad van State

Van Uijen roept de politiek dan ook op níet akkoord te gaan met het nieuwe verzoek om extra geld. Voor Heusden en Waalwijk gaat het nu om ruim 3 miljoen euro, waarmee de kosten voor hen zijn opgelopen tot zo’n 30 miljoen. De provincie betaalt voor het overgrote deel de rest.

Hoewel de kosten oplopen, is er officieel nog geen spa de grond in gegaan voor de uitvoering van de GOL. Wel zijn allerlei voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het echte startsein kan pas klinken wanneer de Raad van State een oordeel heeft geveld over de plannen en de bezwaren ertegen. De uitspraak is steeds uitgesteld. Daardoor kunnen de werkzaamheden waarschijnlijk pas oktober 2022 starten, mits de Raad van State de plannen goedkeurt.

‘Onze variant is écht beter’

Van Gol naar Beter is ervan overtuigd dat dat laatste niet gebeurt. De stichting heeft zich altijd fel verzet tegen de plannen, met name tegen de aanleg van een nieuwe wegenstructuur in en rond de Baardwijkse Overlaat, het gebied tussen Waalwijk en Heusden. Nog steeds stelt de stichting dat de geplande maatregelen daar niet nodig zijn voor een betere doorstroming van de A59, de verkeersafwikkeling in Drunen en in Waalwijk, en voor de ontsluiting van bedrijventerrein Haven in Waalwijk.

Van Uijen houdt vol dat dat de plannenmakers zijn uitgegaan van verkeerde cijfers en berekeningen; én dat de ‘verbeterde variant 72a’ van de stichting nooit serieus is bekeken door de provincie. ,,Terwijl die echt een betere oplossing biedt.” Die variant gaat uit van een soort Ei van Waalwijk, vergelijkbaar met het Ei van Drunen. Volgens de provincie en de gemeenten is die variant echter veel duurder en biedt die geen oplossing voor een aantal knelpunten, maar worden die soms juist vergroot.

Vanwege de vertraging en de oplopende kosten, wil Van Uijen met gemeenten en provincie om tafel. ,,Er zijn actuele verkeerscijfers, er is voortschrijdend inzicht, de stikstofproblematiek speelt een grote rol. De plannen die voorliggen zijn jaren oud, maar er is met oogkleppen doorgedenderd.”

Uit impasse komen

Van Uijen stelt voor een voor iedereen aanvaardbaar adviesbureau ‘objectief naar de plannen te laten kijken’, om zo uit de impasse te komen. ,,Met wat ons betreft bindende conclusies.” Van Uijen benadrukt dat GOL ook best goede punten heeft. Volgens Van Uijen kan een aantal problemen best zónder de GOL worden opgelost, zoals de kwestie van het verkeer dat vanaf de A59 via de Eindstraat Drunen binnenrijdt. Of de ontsluiting van Vlijmen-centrum en van nieuwbouwwijk De Grassen in Vlijmen. ,,Andere onderdelen kunnen misschien geschrapt worden of kunnen beter.”

De Heusdense politiek neemt 13 juli een besluit of het met extra geld over de brug komt, Waalwijk doet dat vanavond (woensdag 7 juli). In de gemeenten is inmiddels gevraagd wat het kost om het contract met de aannemer nu te ontbinden en later opnieuw aan te besteden, na de uitspraak van de Raad van State. De wethouders Van der Poel (Heusden) en Bakker (Waalwijk) en gedeputeerde Ronnes wilden recent nog niets weten van aanpassen of schrappen van plannen, omdat ze volgens hen juist dringend noodzakelijk zijn. ,,Veel mensen hebben er baat bij.”

De GOL gaat voor een belangrijk deel over verkeersmaatregelen zoals het weren van sluipverkeer uit de kernen, de vermindering van het aantal toe-en afritten en de aanleg van randwegen. Ook is er aandacht voor de economie, natuur, toerisme en recreatie en fietsverkeer.