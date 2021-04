Oproep VVD Waalwijk valt verkeerd bij LokaalBelang: 'Het voelt als steek onder water’

De VVD in Waalwijk zegt zich zorgen te maken over het gebrek aan vertrouwen in de lokale politiek en overheid. In schriftelijke vragen aan het college roept de partij het gemeentebestuur op veel opener te zijn richting inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeenteraad.

In de ogen van de VVD had die informatievoorziening de laatste tijd beter gekund. ,,We constateren dat het college hier selectief en passief mee om is gegaan”, luidt de pittige conclusie. En als concreet voorbeeld haalt de partij de hele discussie over duurzame energie en windmolens aan.

Scheuren

Tot dusver vormde de coalitie (met ook GroenLinksaf en CDA daarin) een hecht blok. Maar door de schriftelijke vragen van de VVD begint die nu toch scheuren te vertonen. De grootste coalitiepartij LokaalBelang blijkt onaangenaam verrast.

Quote Natuurlijk wil je de kloof tussen inwoners en politiek verkleinen. Maar met deze toon slaat de VVD de plank mis Timon Klerx, Fractievoorzitter LokaalBelang

,,Natuurlijk zijn wij voorstander van openheid en transparantie, laat daar geen misverstand over bestaan", benadrukt fractievoorzitters Timon Klerx. ,,Als volksvertegenwoordigers en vanuit onze controlerende taak als raad, zijn wij regelmatig kritisch op het college. Juist ook in het dossier grootschalige opwek energie. Maar om dan nu te stellen dat het college selectief en passief is omgegaan met de informatievoorziening over dit lastige onderwerp, is echt onacceptabel. Dit is het grootste participatietraject geweest in de historie van Waalwijk.”

Volgens Klerx voelt LokaalBelang zich als grootste partij van Waalwijk al vele jaren verantwoordelijk voor de bestuurscultuur binnen de gemeente. ,,We staan voor onze keuzes. Open en transparant met een zuivere bedoeling. Natuurlijk wil je de kloof tussen tussen inwoners en politiek verkleinen.Je kijkt daarbij ook naar de informatievoorziening. Maar met deze toon slaat de VVD de plank mis.”

Quote Natuurlijk hadden we ons onbegrip ook binnenska­mers met de VVD kunnen bespreken. Maar in het kader van openheid leek een reactie via deze weg meer op zijn plaats Timon Klerx, Fractievoorzitter LokaalBelang

De oproep van de VVD komt volgens hem ook op een bijzonder moment. ,,Nog geen week na deze schriftelijke vragen over transparantie en overheid hebben velen vol ongeloof en wantrouwen naar de Haagse politieke soap gekeken over exact dat onderwerp met maar één hoofdpersoon: de leider van diezelfde VVD, Mark Rutte. Met een wethouder en raadslid op de landelijke kieslijst (Ronald Bakker en Maarten van der Weijden red) kun je je toch afvragen hoe los de lokale VVD--fractie staat van dit landelijke ‘beleid’. Om dan zulke vragen te stellen aan het college waar bovendien de VVD al jaren zelf deel van uit maakt. Hoe serieus en oprecht zijn die vragen dan.”

Klerx kiest er bewust voor om op deze manier te reageren. ,,Natuurlijk hadden we ons onbegrip ook binnenskamers met de VVD kunnen bespreken. Maar in het kader van openheid en transparantie leek een reactie via deze weg meer op zijn plaats.”

Of er nog vervolgstappen komen? ,,Ik wacht eerst de beantwoording van het college af", stelt Klerx. Burgemeester en wethouders buigen zich nog over de vragen van de VVD.

Quote Het lijkt ons goed om een discussie aan te zwengelen over een opener bestuurs­stijl, en dat op een positief kritische manier Frank Spierings, Fractievoorzitter VVD Waalwijk

Frank Spierings is zich van geen kwaad bewust. ,,We hebben mensen geen tik op de vingers willen geven", benadrukt hij. ,,Het lijkt ons goed om een discussie aan te zwengelen over een opener bestuursstijl, en dat op een positief kritische manier. Daar lijkt me niets mis mee. En over de inspraak bij de windmolens. Die is er inderdaad volop geweest, maar het verliep niet altijd even handig. Daar heb ik niks verkeerds mee willen zeggen.”