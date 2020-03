Opschoonactie langs Bergsche Maas: ,,Na vijf minuten was mijn afvalzak al vol”

DOEVEREN - Tot de enkels in het water, met de regenlaarzen in de blubber en een prikker in de hand. Zo'n vijftig vrijwilligers ruimden zaterdagochtend troep op dat op de oevers ligt langs de Bergsche Maas.

Nu het hoog water van de afgelopen tijd weer is weggezakt, komt er veel afval tevoorschijn. Natuurvereniging IVN de Waerdman en de gemeente Waalwijk hielden daarom een schoonmaakactie. En dat bleek hard nodig. ,,Ik kom net een gietijzeren putdeksel tegen", vertelt vrijwilligster Jolanda Verhagen uit Heusden verontwaardigd. ,,Het is ongelooflijk wat we allemaal tegenkomen", valt Ineke Mans uit Sprang-Capelle haar bij.

Van Geertruidenberg tot Doeveren ruimen de vrijwilligers in groepjes van drie à vier personen afval op. Het groepje van Verhagen en Mans neemt het stuk langs de Zomerdijk bij Doeveren op zich. ,,Er ligt veel rommel in dit gebied", zegt Mans. Op de grond waar ook tien Shetlanders grazen wordt vuurwerk, flesjes en kleine stukjes plastic opgeruimd. ,,Mijn afvalzak was na vijf minuten al vol", vertelt Verhagen.

Afval van een ander opruimen

Hans van Kapel uit Waalwijk doet voor de vierde keer mee aan de opschoonactie. ,,Ik werk bij een waterschap en vind het belangrijk dat het afval wordt weggehaald. Als je ziet wat er allemaal ligt en dat het in de oceanen nog erger is, vind ik treurig. Ik snap niet waarom dat zo nodig in het milieu moet worden weggegooid."

Naast afval ligt er ook veel riet op de oever. ,,Onder het riet ligt ook troep", zegt Verhagen terwijl ze het wegschuift met haar voet. ,,Zie je, nog meer plastic." Pluspunt van de ochtend is het mooie weer. ,,Wat dat betreft vind ik het best rustgevend en fijn om buiten te zijn."

Dat ze nu het afval van een ander opruimen, zou volgens de dames eigenlijk niet nodig moeten zijn. ,,Als ik in mijn auto rondrijd, zie ik op de op- en afritten veel vuil liggen. Ik baal ervan dat ik daar niet uit kan stappen om het op te ruimen. Daarom doe ik het hier, zo doe ik toch wat goeds voor het milieu", vertelt Mans. "Hopelijk gaan al die mensen eens nadenken en hun afval niet meer op deze manier weggooien."