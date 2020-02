Opslagboxen en bedrijfsverzamelgebouw op Metal Valley

Jongeren met het Syndroom van Down als apostelen; kunst waar je de tijd voor moet nemen

11:23 Jongeren met het Syndroom van Down, in de setting van Leonardo da Vinci’s meesterwerk Het Laatste Avondmaal. De Azerbeidzjaanse kunstenaar Raoef Mamedov maakte er drie vijfluiken van, en werd er beroemd mee. Het derde deel is nu voor het eerst te zien in Nederland. Hij reisde ervoor af naar Galerie Lilja Zakirova in Heusden.