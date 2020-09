Opsteker voor Biesbosch MuseumEiland: 90.000 euro steun. Maar de zorgen blijven

WERKENDAM - Biesbosch MuseumEiland heeft via twee fondsen in totaal 90.000 euro steun gekregen. Eerder kreeg het MuseumEiland al 10.000 euro via twee andere fondsen. Directeur Peter van Beek is erg blij met de steun, al vreest dat er uiteindelijk een tekort zal ontstaan.

Van half maart tot 1 juni was het museum in de Biesbosch dicht vanwege corona, juist in de periode dat het bezoek op gang gaat komen. Sinds 1 juni is het Biesbosch MuseumEiland bezocht door bijna 15.500 mensen, waarmee het totaal aantal bezoekers dit jaar op 20.000 komt.

Dat zijn er tienduizend minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Vooral het groepsbezoek blijft erg achter, is de ervaring; voor september en oktober zijn er nog geen groepsboekingen bijvoorbeeld. Van Beek: ,,Daar moeten we het in het najaar, na de zomervakantie, toch van hebben.”

Quote 2,5 maanden omzetver­lies is moeilijk in te halen. Ook al waren juli en augustus relatief twee goede maanden Peter van Beek, Biesbosch MuseumEiland

Pas over twee of drie maanden kan Van Beek inschatten hoe het museum er dit jaar financieel uitspringt. ,,Maar 2,5 maanden omzetverlies is moeilijk in te halen, ook al waren juli en augustus best goede maanden. Mede doordat veel mensen in eigen land op vakantie gingen.”

Van Beek is erg benieuwd hoe de situatie zich het komende jaar ontwikkelt: komt er een vaccin, gaan de mensen weer op pad in eigen land, gaan groepen weer boeken.

Steun via fondsen en het Rijk

Neemt niet weg dat de financiële steun die het museum nu heeft ontvangen, een zeer welkome bijdrage is om de tekorten op te vangen. Via het Mondriaan Fonds krijgt het museum 60.000 euro, via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 tot 100.000 bezoekers.

De Mastboom-Brosens Stichting kende 30.000 euro toe. Dit fonds zet zich in voor het behoud, de bevordering of de verbreiding van de (cultuur-)geschiedenis van West-Brabant.

Volledig scherm Peter van Beek © MarieTherese Kierkels / Beeld W

Het MuseumEiland deed ook een beroep op twee regelingen van het Rijk. Het min of meer ‘wrange’ is dat bepaalde subsidies worden gezien als omzet, waardoor de bijdragen van het Rijk uiteindelijk lager kunnen uitvallen. ,,Maar het is prachtig dat zowel de rijksoverheid als particuliere stichtingen met steun komen in deze moeilijke omstandigheden.”

Eerder kwam er 5.000 euro binnen via het Noodfonds Rabobank Altena-Bommelerwaard en 5.000 euro via het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Volledig scherm Peter van Beek (r) tijdens het inrichten van een expositie over de Tweede Wereldoorlog. © COR DE KOCK

Volledig scherm Het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam, gezien vanuit de lucht. © COR DE KOCK