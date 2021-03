Opsteker voor zwemmers: Buitenbad AquaAltena open voor zwemclubs en baantjestrekkers

ANDEL - Frank van den Hogen van zwembad AquaAltena in Andel kan zijn geluk niet op: Het buitenbad is vanaf woensdag weer open voor baantjeszwemmers en voor zwem- en waterpoloclubs. Het bad heeft toestemming gekregen van de gemeente.

Al vanaf januari is Van den Hogen bezig met de voorbereidingen. ,,Openstelling van het buitenbad past op zich binnen het coronabeleid, het is vergelijkbaar met buitensporten zoals voetbal. Maar de Veiligheidsregio en de gemeente durfden het eerst nog niet aan, vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Twee weken geleden kwam er beweging in de zaak en hebben we snel gehandeld.”

Baantjes trekken

AquaAltena mag nu verschillende activiteiten aanbieden. ‘Losse gasten’ die baantjes willen trekken in het verwarmde buitenbad, kunnen zich online aanmelden. ’s Ochtends tussen zeven en elf uur kan worden gezwommen in blokken van telkens een uur, met steeds maximaal 36 zwemmers. ,,Twaalf per twee banen”, licht Van den Hogen toe.

Na vijftig minuten verlaten de mensen het bad via de achterzijde, kleden zich om (douchen is verboden) en gaan naar huis. In de tussentijd kan de tweede groep van 36 zwemmers te water. Iedereen moet wel anderhalve meter afstand houden.

Ook voor de zwemmers van onder meer ZVDO, de Biesboschzwemmers en Bijtelskil is de opening van het buitenbad een uitkomst. Zij kunnen op maandag-, woensdag- en vrijdagavond tussen 16.30 en 20.30 uur hun trainingen en eventueel onderlinge wedstrijden hervatten, nadat ze volgens Van den Hogen ruim drie maanden stil hebben gelegen.

Ook hier gelden de regels rond leeftijden en aantallen, zoals die bij andere buitensporten gelden. De zwemmers en waterpoloërs moeten dus ook anderhalve meter afstand houden. ,,Klopt”, aldus Van den Hogen. ,,Dat is een verantwoordelijkheid van de deelnemers en de trainers zelf.”

Belangstelling

Volgens Van den Hogen is AquaAltena met de opening van het buitenbad een van de ongeveer twintig baden in Nederland waar dat nu mag. ,,En de eerste in Zuid-Nederland.” Om die reden verwacht hij flinke belangstelling. ,,Maar het gaat dus echt alleen om het buitenbad.”

Van den Hogen is ‘echt super blij'. Niet alleen voor de zwemliefhebbers, ook voor zijn bad. ,,Zeker nu ook kinderen binnen weer mogen leszwemmen. Het personeel heeft drie maanden thuisgezeten, de potjes zijn aardig leeg.”

