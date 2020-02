Optocht Maoskesdam is vervroegd vanwege weersvoorspelling

Veel toeschou­wers op Vrijheids­plein voor geslaagde optocht in Dussen

22 februari DUSSEN - Het is Carnaval, ook in Dussen. De borden aan de rand van Klaiendam nodigen iedereen al uit voor de Carnavalsoptocht 2020, die vanaf het Vrijheidsplein start. Het is er al een gezellige boel met een aantal grote wagens en veel muziek.