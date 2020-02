Optocht Waspik voor het eerst in 53 jaar afgelast, dinsdag mogelijk wagenschouw op Dorpsplein

,,Klote”, geeft voorzitter Eric Kamp aan, ,,maar we kunnen niet anders. Veiligheid staat voorop en met de voorspelling vanuit verschillende weerstations ziet het er naar uit dat het mogen nog slechter wordt dan vandaag. Ons noodprotocol treedt in werking, wat betekent dat we geen optocht houden, maar een intocht. We nodigen de individuele deelnemers en kleinere groepen uit om hun creaties en acts te laten zien in Den Bolder vanaf 13.00 uur.”



Natuurlijk zijn daar ook de wagenbouwers welkom, maar dan zonder wagen. ,,Zij mogen hun act natuurlijk ook laten zien. Als het weer rustiger wordt dan proberen we dinsdag aan het einde van de middag een wagenschouw te houden op het Dorpsplein zodat iedereen de wagens toch nog kan bewonderen. Dit natuurlijk wel in overleg met de wagenbouwers. We betreuren deze situatie, maar hopen op deze manier toch een passend alternatief te bieden."