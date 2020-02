Optochten in Vlijmen, Drunen en Dongen gaan niet door, Zaltbommel start eerder

Zaltbommel

Ondanks de storm gaat de optocht in Mispelgat (Zaltbommel) deze zaterdag gewoon door . Wel gaat de karavaan iets eerder van start, namelijk om 13.11 uur in plaats van 13.33 uur.

Vlijmen en Drunen

De carnavalsoptochten in Vlijmen en Drunen gaan zondag niet door vanwege de verwachte harde wind. Dat hebben de gemeente Heusden en de organiserende carnavalsverenigingen zaterdag na overleg besloten. De optocht in Drunen wordt mogelijk verplaatst naar maandag.

Elshout

Over het doorgaan van de carnavalsoptocht in Elshout, die ook zondag op het programma staat, wordt nog overleg gevoerd. Een mogelijkheid is dat deze optocht in een afgeslankte vorm zal plaatsvinden, dus zonder de grotere carnavalswagens. De gemeente Heusden hoopt hier in de loop van zaterdag meer duidelijkheid over te kunnen geven.