Opvallend rijgedrag komt Waalwijker duur te staan: twee forse boetes

OM vraagt hogere straffen tegen Brabants vijftal voor ripdeal op Tholen

11:33 DEN BOSCH - Justitie eist in hoger beroep drie jaar cel tegen vier mannen die in juli 2011 een gewelddadige ripdeal pleegden in Sint-Maartensdijk. Een 31-jarige Bosschenaar zou er nog een jaar extra cel bij moeten krijgen vanwege inbraken in Den Dungen en Sint-Michielsgestel.