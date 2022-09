‘Opvang in Waalwijk is tijdelijk en kost geen enkele woning’: er is brede politieke steun voor vluchtelingen in hotel

GroenLinksaf kwam in reactie op de kritiek van de VVD (‘een ondoordacht plan’) al snel met een verklaring, waarin het collegebesluit om een jaar lang maximaal 238 mensen in het hotel in Sprang-Capelle op te vangen juist voluit werd gesteund. De coalitiegenoot vond dat de VVD ten onrechte suggereerde dat de opvang ten koste gaat van huizen voor inwoners van Waalwijk. ,,Geen enkele Waalwijker hoeft door deze opvang langer te wachten op een huis. Voor de statushouders moesten de gemeenten in de regio toch al woonruimte vinden, ze komen alleen iets eerder deze kant op. We helpen alleen mensen in nood”, aldus Frank den Braven eerder.