Opwinding over verbod op sandwichborden. ‘Dit zou elke democraat tegen de borst moeten stuiten’

VLIJMEN - Een verbod op sandwichborden om lantaarnpalen en op andere verkiezingsreclame langs de openbare weg? PvdA en GroenLinks in Heusden willen dat besluit van tafel. ‘Het zou elke democraat tegen de borst moeten stuiten, de democratie in Heusden moet hersteld worden.’

Het zijn grote woorden die beide eenmansfracties onlangs in Weekblad Heusden gebruikten. Geert-Jan van Nimmerdor, partijvoorzitter van de PvdA Heusden, zwakt ze in een toelichting wel wat af. ,,Het is een soort oproep, een wat columnachtig stukje dat iemand van ons heeft geschreven. Politiek is, zeker in verkiezingstijd, ook een beetje overdrijven; zo’n artikel mist soms de nuancering.”

Quote Zo'n besluit hoort thuis in de gemeente­raad, niet in het college van B en W Geert-Jan van Nimmerdor, partijvoorzitter PvdA Heusden

Dat neemt niet weg dat beide partijen, die in maart met één lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, écht vinden dat het besluit over de ‘beleidsregels verkiezingsreclame 2021’ van tafel moet. De pijn zit ’m, los van de inhoud, óók in het feit dat het college van B en W dit besluit heeft genomen. En niet de gemeenteraad. ,,Daar hoort zo’n besluit thuis.” Maar stel nu dat de raad zich er alsnog over buigt en het besluit overeind blijft? Van Nimmerdor: ,,Dan leggen we ons daar uiteraard bij neer, ook al zijn we het er niet mee eens. Maar dan is het wel democratisch genomen.”

Chaos

Het Heusdense college laat desgevraagd in een reactie op de kritiek weten ‘verrast’ te zijn. Volgens B en W zijn de regels juist aangepast op een unaniem verzoek van de fractievoorzitters, onder meer omdat er vanuit de bevolking klachten kwamen over de wildgroei aan reclame-uitingen. Sinds oktober 2020 is daarover een aantal keren gesproken in het zogeheten presidium. Volgens het college bleek later ‘dat niet alle fractievoorzitters hun partijen mee hadden’. De fractievoorzitters droegen de kwestie daarna over aan het college, omdat die gaat over de beleidsregels. ,,Vervolgens heeft het college het voorstel, zoals geformuleerd door een ruime meerderheid van de fractievoorzitters, overgenomen en vastgesteld”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Quote Een actief klagende minderheid wint het van de zwijgende meerder­heid Geert-Jan Nummerdor, partijvoorzitter PvdA Heusden

Dat kan allemaal zo zijn, stelt Van Nimmerdor met zoveel woorden. ,,Maar de PvdA heeft aangegeven dat de regels moesten blijven zoals ze waren. Als partijen zich niet aan regels houden, moet je dat met elkaar bespreken of handhaven.” Bovendien, stelt Van Nimmerdor, klagen veel mensen juist helemaal níet over de eerdere gang van zaken. ,,Een actief klagende minderheid wint het van de zwijgende meerderheid”, is zijn conclusie.

Heusden is niet de enige gemeente waar het college beleidsregels rond de verkiezingsreclame vaststelt. Toch vraagt Van Nimmerdor zich af of dat wel mag, zelfs als de raad het zou hebben gedelegeerd. Dit los van de verwijzingen die het college geeft naar onder meer Grondwet, Gemeentewet, Kieswet en APV.

Aanvraag afgewezen

Het college nam 16 november het besluit over de nieuwe regels. Essentie: er komen 36 grote gemeentelijke aanplakborden voor alle partijen; sandwichborden et cetera op openbaar terrein zijn verboden. Waarom komen PvdA/GroenLinks nu pas met hun kritiek op dat besluit? ,,We moesten even bedenken wat we zouden gaan doen. We hebben nu een omgevingsvergunning aangevraagd om zelf reclameborden te mogen plaatsen.” Dat verzoek is afgewezen, waartegen bezwaar is aangetekend. Wanneer dat wordt behandeld, is nog onduidelijk.

Quote Het is voor ons niet zomaar een ding, lokale verkiezin­gen zijn een feest voor de democratie Geert-Jan van Nimmerdor, Partijvoorzitter PvdA Heusden

Wat maakt sandwichborden en spandoeken in de openbare ruimte zo belangrijk voor de partijen? Van Nimmerdor: ,,Het is voor ons niet zomaar een ding. Lokale verkiezingen zijn een feest voor de democratie. Heusden krijgt dan kleur, via posters en sandwichborden. Dit straatbeeld, waarin de democratie wordt gevierd, staat het college niet meer toe.”