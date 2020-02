Oranje hesjes voor beginnende fietsers in Heusden

Gezocht: ouderen die anders willen wonen, maar dat niet geregeld krijgen

14 februari WAALWIJK - Veel ouderen met een groot huis en eigen tuin willen best wat kleiner of wat dichter bij de stad wonen, maar kunnen geen geschikte andere woning vinden. De huur is te hoog of er zijn andere belemmeringen. De redactie Langstraat wil graag in contact komen met deze mensen.