Oren gespitst bij hondenconcert in Sprang-Capelle

Gebiedsver­bod in strijd tegen overlast daklozen

7:50 KAATSHEUVEL - Met een gebiedsverbod willen gemeente Loon op Zand en politie de overlast terugdringen van een groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het probleem speelt vooral in de omgeving van de Duinlaan, vlakbij de Loonse en Drunense Duinen. De politie controleert al regelmatig, deelt bekeuringen uit, maar heeft nu een extra instrument om de overlast aan te pakken. Wie in de fout gaat, kan voor minimaal 72 uur de toegang tot een gebied ontzegd worden.