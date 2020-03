Organisatie ‘Matthäus’: steekt gedupeerde musici helpende hand toe

HEUSDEN - Het is maar moeilijk voor te stellen: op Witte Donderdag en Goede Vrijdag geen Matthäus Passion in de vesting Heusden. Al bijna twintig jaar is Jeanne Pullens betrokken bij de organisatie van het evenement, dat over twee dagen 1.500 bezoekers trekt. De organisatie probeert de musici die worden getroffen financieel een handje te helpen.

Alles in deze tijd van de coronacrisis is relatief, benadrukt Jeanne Pullens met klem. Waar zij en anderen nog een oude opname van de Matthäus Passion kunnen beluisteren of zien, leven alle mensen die door het virus zijn getroffen in een geheel andere, volstrekt onvergelijkbare situatie. ,,Het mag voor ons een domper zijn, de gezondheid van publiek, musici en medewerkers gaat absoluut voor.”

Afgelasting heeft flinke gevolgen

Om die reden besloot Stichting Heusden-Vesting Klassiek om al eerder dan afgelopen maandag (toen het kabinet strengere maatregelen afkondigde) de twee uitvoering van de Passion te schrappen. Mensen die een kaartje hadden gekocht, deelnemende musici, de zangers en koren zijn inmiddels geïnformeerd.

,,We krijgen heel veel reacties. Voor heel mensen is een enorme teleurstelling. Maar uiteraard konden we niet anders.”

Met het informeren is de kous voor de organisatie echter nog niet af. Want de afgelasting heeft flinke gevolgen. Niet alleen voor bijvoorbeeld de horeca in de vesting, ook voor de stichting zelf. Zo zijn kosten gemaakt en financiële verplichtingen aangegaan met bijvoorbeeld leveranciers en met medewerkenden. ,,We zijn bezig alles op een rij te zetten", stelt Pullens.

De twee voorstellingen op donderdag 9 april (19.00 uur) en vrijdag 10 april (11.00 uur met pauze) waren zoals gebruikelijk elk jaar in no time uitverkocht. Alle mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen binnenkort een schrijven. Ze kunnen hun geld (40 of 52 euro per kaartje) terugkrijgen. Maar ze kunnen het ook laten staan tot de uitvoering volgend jaar.

Een derde mogelijkheid is opvallend. ,,We vragen mensen te overwegen het aankoopbedrag of een deel ervan ten goede te laten komen aan de uitvoerende musici. Zij zijn de werkelijk gedupeerden. Het gaat veelal om semi-professionals en ZZP’ers; mensen die geen vangnet hebben voor dit soort annuleringen vanwege overmacht. En ze werken in deze tijd ook elders mee aan uitvoeringen.”

Niemand hoeft zich verplicht te voelen