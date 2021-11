Orgel Waalwijkse Sint Jan benoemd tot rijksmonument: ‘Een grote eer’

De vrienden van de Sint Jan zwengelde de benoeming zelf aan. Op hun initiatief verzocht de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed orgeldeskundige Ton van Eck onderzoek te doen naar het uit 1932 stammende barok-orgel. In zijn rapport schrijft Van Eck: ,,Het Pels-orgel is een instrument met voor de bouwtijd bijzondere aspecten, niet alleen wat betreft zijn afmetingen maar ook wat betreft de dispositie (registers) en de technische opzet.”

Eer

Een mooie opsteker voor de stichting. ,,De benoeming is een grote eer", zegt secretaris Max van Mierlo. Een voordeel heeft het ook: ,,Restauraties van het orgel worden voortaan ondersteund door de rijksoverheid met een financiële bijdrage in de kosten.”

Boekje

Van Oudheusden vertelt daarin onder andere over de jonge priester Petrus de Bree. Een geboren en getogen Waalwijker die acht jaar lang zijn best deed om de pastoor, het kerkbestuur en de gemeente te overtuigen van de noodzaak van een groot orgel voor de Sint Jan. Bovendien wist De Bree door te drukken dat het orgel werd voorzien van het nieuwste snufje: een elektro-pneumatisch systeem. Een primeur voor Waalwijk. De Sint Jan was de eerste katholieke kerk in Nederland met dit, voor die tijd, moderne systeem.