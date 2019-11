Oud-kopvrouw D66 Waalwijk is boos: ‘Inleveren zetel is blamage’

WAALWIJK - Ze is boos. En dat is zachtjes uitgedrukt. Ineke Ruygt kan er niet over uit. ‘Haar’ D66 levert in Waalwijk een zetel in, omdat de partij geen opvolger heeft voor vertrekkend raadslid Ilse Langermans. ,,Zo breek je alles af wat in al die jaren is opgebouwd. Wat moeten de kiezers denken van zo’n partij? Een blamage.”

,,Toen ik het hoorde, kwam de stoom uit mijn oren’', foetert Ineke Ruygt (74), jarenlang het gezicht van D66 in Waalwijk. Ze heeft er geen goed woord voor over dat ‘haar’ partij een raadszetel leeg laat, omdat ze geen kandidaat meer heeft voor de vrijgekomen plek.

In 2010 keerde de partij na jarenlange afwezigheid terug in de gemeenteraad, met als stuwende krachten Ruygt en Pieter den Hollander. Acht jaar lang was Ruygt fractievoorzitter van D66. Vorig jaar maart nam ze afscheid van de gemeenteraad. Haar partij was een van de winnaars van de verkiezingen en ging van twee naar drie zetels.

Quote Zo breek je alles af wat in al die jaren is opgebouwd. Een blamage Ineke Ruygt, Oud-fractievoorzitter D66

Langermans stopt per 1 januari met het raadswerk vanwege een nieuwe drukke baan in het onderwijs. Maar het opgeven van de raadszetel was niet nodig geweest, zegt Ruygt. Alleen mensen op de kieslijst van D66 bij de laatste verkiezingen mogen de plek innemen van Langermans. Die vijver om uit te vissen is klein, want er stonden slechts zeven kandidaten op de lijst, veel minder dan bij andere partijen in Waalwijk. ,,Er waren echt meer geschikte kandidaten te vinden’', stelt Ruygt.

Zelf was ze een tijd in beeld als lijstduwer, maar uiteindelijk werd ze dat niet. ,,Stel dat je met voorkeursstemmen zou worden gekozen, dan moet je ook echt de raad in, vind ik. Anders is het kiezersbedrog.’'

Ze heeft er weinig begrip voor dat iemand halverwege de raadsperiode stopt omdat diegene het druk heeft. ,,Je weet waar je aan begint’', meent Ruygt. ,,Raadswerk is niet zomaar iets. Iedereen heeft het druk.’'

Quote Je kunt mensen moeilijk al die tijd vastbinden om eventueel een zetel over te nemen Sheila Schuijffel, Fractievoorzitter D66

Fractievoorzitter Sheila Schuijffel vindt de kritiek van haar voorgangster wat makkelijk. ,,Het werk van een raadslid is echt tijdrovend. En er kunnen natuurlijk dingen in de loop der tijd veranderen. Maar ik ben niet blij met deze situatie, laat dat duidelijk zijn.’'

Lastig te voorspellen

Ze spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. ,,Wij wilden alleen kandidaten op de kieslijst die echt in de raad wilden. Bij andere partijen zie je inderdaad veel meer mensen op de lijst, maar veel van hen hebben helemaal geen politieke ambities’', stelt Schuijffel.

,,Van onze kieslijst zijn inmiddels twee mensen verhuisd, Arend Meijer is gekozen in Provinciale Staten en onze laatste kandidaat heeft ook drukke werkzaamheden die niet met het raadswerk te combineren zijn. Dat is lastig te voorspellen. Je kunt mensen moeilijk al die tijd vastbinden om eventueel een zetel over te nemen.’'