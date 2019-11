Oud-personeel slaat groot alarm over zorginstelling Nieuwendijk: ‘Er is misbruik gemaakt van kwetsbare mensen’

De cliënt is koning en bewoners krijgen er een oude dag om van te dromen. Met die mooie woorden werd in 2009 Altenastaete in Nieuwendijk geopend. Maar binnen de vier muren van het Brabantse zorgcomplex gaat het er heel anders aan toe. Oud-personeel en familieleden van bewoners spreken openhartig en over hun ervaringen en schetsen een onthutsend beeld van het zorgparadijs. ,,Altenastaete heeft mijn ouders onrecht aangedaan. Er is misbruik gemaakt van kwetsbare mensen.’’