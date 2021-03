Oud-schooldirecteur woont nu in omgebouwd Mollercollege: ‘Ik was de eerste die zich inschreef’

Waalwijk houdt bouwer haven binnen­boord: ‘Aanleg niet nog verder vertragen’

2 maart WAALWIJK - Als alles meezit, start aannemerscombinatie Mourik Infra-FL deze zomer met de aanleg van de nieuwe insteekhaven in Waalwijk. Dat is in ieder geval de hoop van wethouder Ronald Bakker (VVD). Na bijna anderhalf jaar vertraging is de gemeente bezig de allerlaatste plooien van het miljoenenproject glad te strijken.