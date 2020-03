‘Oude afspraken spoedhulp niet passend; inwoners Drunen en Elshout moeten ook naar post bij JBZ kunnen’

DRUNEN/ELSHOUTHet is niet meer van deze tijd dat inwoners van Drunen en Elshout verplicht naar de huisartsenpost (HAP) in Tilburg moeten, als de post in Waalwijk is gesloten. Zij zijn veel beter af met de post bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Als de coronacrisis voorbij is, moet nog maar eens goed naar de afspraken worden gekeken.

Daarvoor pleit de fractie van Gemeentebelangen Heusden in een brief aan de directie van stichting Huisartsenposten Midden-Brabant en de huisartsen in Drunen. Het onderwerp hoeft wat fractievoorzitter Caspar van den Brandt betreft niet op korte termijn op de agenda, omdat betrokkenen op dit moment hun handen vol hebben aan het beteugelen van het coronavirus.

Toch trekt Gemeentebelangen wel vast aan de bel. Directe aanleiding is het besluit dat de huisartsenpost (HAP) bij het ziekenhuis in Waalwijk sinds begin deze maand tussen 23.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's morgens gesloten is. Patiënten moeten in die nachtelijke uren dan naar de HAP aan de Lage Witsiebaan in Tilburg.

‘JBZ veel sneller en beter bereikbaar’

Dat geldt ook voor mensen uit Elshout en Drunen, die op basis van oude landelijke afspraken zijn aangewezen op de post in Waalwijk. De regels bepalen dat ze vanwege die afspraken niet zomaar kunnen kiezen voor een andere post, zoals bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Die is qua afstand en bereikbaarheid veel geschikter, vindt Gemeentebelangen.

Op dit moment is het leed wellicht nog te overzien, omdat de post in Waalwijk 's nachts door gemiddeld twee tot drie mensen wordt bezocht. Maar Gemeentebelangen vreest dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de HAP in Waalwijk ook 's avonds en in het weekend dicht gaat.

Quote Door allerlei ontwikke­lin­gen is die oude indeling rond huisartsen­pos­ten niet meer passend Caspar van den Brandt, fractievoorzitter Gemeentebelangen Heusden

Voor het zover is, wil Gemeentebelangen overleg. De partij wil af van de afspraken uit 1997, mede omdat die zijn gemaakt in een tijd dat de huisartsenzorg nog 'dichtbij huis' was georganiseerd. ,,Door allerlei ontwikkelingen is die indeling niet meer passend", aldus Van den Brandt.

Volledig scherm Caspar van den Brandt, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Heusden. © Gemeente Heusden

Om het pleidooi te ondersteunen wordt erop gewezen dat de HAP in Den Bosch bij het ziekenhuis zelf is gevestigd. In Tilburg staat de post niet bij een van de twee vestigingen van het ETZ-ziekenhuis. Wie vanuit de Tilburgse huisartsenpost wordt doorverwezen naar het ziekenhuis, is daar dus opnieuw extra tijd kwijt.

Reisafstanden

Ter illustratie heeft Gemeentebelangen de reistijden en reisafstanden voor een aantal situaties meegestuurd. Bij alleen een bezoek aan de huisartsenpost scheelt het zo'n vier minuten tussen Tilburg en het JBZ.