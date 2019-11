Oude ambachten nieuw leven ingeblazen bij Het Pieck in Drunen

Leer bewerken, sieraden maken, uit een stuk hout iets fraais laten ontstaan. Nog niet zo heel lang geleden verdienden veel mensen er de kost mee, anno 2019 zijn deze oude ambachten nagenoeg verdwenen. Doodzonde, vindt Jan van de Sanden, hoofd kunsteducatie van cultureel centrum Het Pieck in Drunen. ,,We zijn steeds meer veranderd in een dienstverlenende maatschappij. Voor een computerscherm zitten, tikken op een toetsenbord. Terwijl het zo mooi is om met materie bezig te zijn, iets te scheppen. Tegelijkertijd blijven op die manier de oude ambachten, waar we zo veel aan te danken hebben, op de radar. Dus hebben we besloten om die wens die we al lang koesteren uit te voeren: we gaan cursussen aanbieden."