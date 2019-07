Oude brommers kieken bij Waspikse Zündapp Club Eén Trapke

Aalburgse ondernemer René Lucas vreest voor ‘displayban’

9:24 Als het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ligt, mogen rookwaren vanaf volgend jaar niet zichtbaar meer zijn in supermarkten en tabakszaken. Met name de kleine winkels worden in hun voortbestaan bedreigd, vreest brancheorganisatie NSO. ,,We worden nu gestraft, omdat we meer verkopen dan tabak alleen.’’