Oude gemeentehuis Wijk en Aalburg doet nu dienst als verenigingsgebouw: ‘Daar zijn we heel blij mee’

WIJK EN AALBURG - Hervormd Wijk heeft zaterdag het oude gemeentehuis als ‘nieuw’ Rehoboth in gebruik genomen. Eind 2018 kocht Hervormd Wijk het gemeentehuis van de voormalige gemeente Aalburg met de bedoeling het voorste gedeelte als verenigingsgebouw te gaan gebruiken. Het verbouwde en opgeknapte deel, dat naast de kerk staat, werd zaterdagmiddag officieel als verenigingsgebouw in gebruik genomen.

Net als het oude verenigingsgebouw heet het nieuwe verenigingsgebouw ook weer Rehoboth. ,,Er waren wat suggesties ondermeer ‘Gemeente-huis’. Het merendeel van de aanwezigen tijdens de gemeenteavond was toch voorstander van weer Rehoboth”, vertelt scriba Nico Swart.

Gedateerd

Dat de PKN-gemeente het oude gemeentehuis kon kopen, was gebaseerd op tal van voordelen. Het oude (reeds verkochte) Rehoboth dat in de Bergstraat staat is enigszins gedateerd en ligt ver van de kerk af. Door het in bezit krijgen van het oude gemeentehuis hoefde het oude gebouw niet meer opgeknapt te worden en is de afstand tussen de kerk en het nieuwe Rehoboth praktisch nihil.

,,Ons nieuwe onderkomen is veel functioneler. Tegen de kerk aan. Daar zijn we heel blij mee. In het oude Rehoboth, dat feitelijk uit een grote ruimte bestaat, moesten telkens opstellingen worden omgebouwd en wanden worden verschoven”, legt Swart uit.

Nieuw sanitair

Er is hard gewerkt om het gemeentehuis aan te passen en te voorzien van allerlei aankledingen. Op de begane grond is de raadszaal nu een prachtige grote zaal geworden. Op de plaats van de grote commissiekamer, die voorheen ook diende als stemlokaal, staat een mooie keuken en nieuw sanitair.

Op de eerste verdieping zijn de wanden van diverse commissiekamers verwijderd waardoor de ruimte, waar vroeger de trouwzaal was, in ere is hersteld. Daardoor is er naast de aanwezige kleine zaaltjes een tweede grote vergaderzaal ontstaan.

De zolderruimte wordt binnenkort onder handen genomen worden. Daar is plaats voor jeugdclubs en een jeugdhonk. Het achterste gedeelte van het gemeentehuis wordt verhuurd aan de gemeente Altena.