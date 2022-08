Oude gymzaal in vesting weer open? Geen denken aan!

Dat laatste is heel in het kort samengevat het antwoord dat CDA Heusden krijgt op een reeks vragen en opmerkingen over de jaren geleden gesloten gymzaal op de hoek Demer/Herptsestraat, in de vesting Heusden. De oppositiepartij wil dat het gebouwtje weer dienst gaat doen als gymnastiekzaal, al was het maar voor de leerlingen van de 150 meter verderop gelegen Johannes Paulus School (JPS).