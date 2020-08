Oude kiosk krijgt in september een plek in Waalwijks centrum: 'Het is een mooie aankleding van de stadstuin’

WAALWIJK - De oude muziekkiosk krijgt in september een plek in de stadstuin in het centrum van Waalwijk. De grote opknapbeurt is bijna klaar. De kiosk kan straks betrokken worden bij kleinschalige activiteiten in en rondom de stadstuin. Al zijn daar nog geen concrete plannen voor.

De kiosk keert na 84 jaar weer terug in het centrum van Waalwijk, nadat die eerder op de Markt en later op het Raadhuisplein stond. In de stadstuin is al te zien waar die komt te staan. Deze week is begonnen met de voorbereidende grondwerkzaamheden voor de plaatsing van de kiosk. Maar het duurt nog wel even voordat die er daadwerkelijk staat.

Volledig scherm De kiosk stond in het verleden bij het Raadhuisplein in Waalwijk. © Heemkundekring

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van de kiosk. ,,Het is toch een flinke klus", stelt aannemer Bert van Wijlen.

Hij vond de 96 jaar oude kiosk in de tuin van een particulier aan de Meerdijk. In overleg met de gemeente is besloten om de muziekkiosk weer een plek te geven in het centrum, en op te knappen.

En niets staat de terugkeer meer in de weg. De vergunningen zijn inmiddels verleend. In september wordt de kiosk weer opgebouwd in de stadstuin, tegen de achterkant van de kavels aan de Grotestraat. Dit werk vergt waarschijnlijk enkele dagen.

Quote Het is een mooie aanvulling en aankleding van de stadstuin. Gemeentewoordvoerder Waalwijk

De gemeente is blij met de terugkeer van de historische kiosk. ..Het is een mooie aanvulling en aankleding van de stadstuin", aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Het past ook bij de ambitie om het groene gebied aan de noordkant van het centrum en de Winterdijk meer bij het stadshart te betrekken.” De kiosk zou gebruikt kunnen worden voor kleinschalige optredens. Maar daar is nog geen uitgewerkte agenda voor.

De kiosk is in het verre verleden aangeschaft door de Vereniging Waalwijks Belang. Deze vereniging zette zich in voor de ‘welvaart en bloei van Waalwijk.’ Ze organiseerde culturele en sportieve evenementen, maar hield zich bijvoorbeeld ook bezig met de verbetering van de infrastructuur.

Volledig scherm Een impressie van de muziekkiosk. © Gemeente Waalwijk