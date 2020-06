‘Ouderen bellen past niet binnen regels privacywet’

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden aan Heusden één. Deze partij had vragen gesteld naar aanleiding van het plan om alle 70-plussers in de gemeente een brief te sturen, om te vragen hoe het met ze gaat in deze coronatijd. Ouderen wordt ook gevraagd of ze behoefte hebben aan meer contact.

Heusden één is bang dat een deel van de ouderen niet zal reageren en dat dat vooral de kwetsbare ouderen zijn. Juist de groep die Heusden wil bereiken. De partij vroeg zich af waarom Heusden niet de ouderen opbelt, of desnoods persoonlijk bij ze langs gaat om zo te informeren hoe ze het maken.

Grens

Volgens het college is het schrijven van een brief echt de grens. De gemeente heeft daarover overlegd met allerlei deskundigen en instanties die te maken hebben met de privacywetgeving en die waren duidelijk in hun advies. Nog los van het feit dat de gemeente niet beschikt over telefoonnummers.

Heusden gaat ervan uit dat ouderen die niet reageren op de brief, het goed maken. Heusden één vindt dat op voorhand een voorbarige conclusie, omdat de partij vreest dat juist kwetsbare ouderen niet reageren. Het college heeft z'n hoop in dat opzicht ook gevestigd op allerlei andere initiatieven die zijn ontstaan om kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en te helpen. Bijvoorbeeld 'Heusden Helpt'.

Coronabrief

Ook Heusden Transparant stelde vragen over de 'coronabrief'. Deze partij wil weten waarom die alleen is verstuurd naar 70-plussers. ,,Denkt Heusden soms dat de coronacrisis geen gevolgen kan hebben voor alleenstaanden jonger dan 70?", vraagt de fractie zich af. Op deze vragen is nog geen antwoord gekomen.

Overigens hebben tot nu toe bijna honderd 70-plussers op de brief van de gemeente gereageerd. ,,Ruim tien procent heeft behoefte aan een vorm van ondersteuning", laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.