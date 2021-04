Ouderen leren val met fiets te voorkomen

De cursus bestaat uit drie soorten bijeenkomsten. De eerste is een online theoriebijeenkomst, op donderdag 6 of dinsdag 11 mei, om 10.00 uur. Er zijn ook fysieke theoriebijeenkomsten, op vrijdag 4 of vrijdag 11 juni, om 20.00 uur in de bibliotheek in Vlijmen. De cursus kent ook een praktijkgedeelte: op maandag 31 mei of maandag 7 juni.

Deelname aan de cursus is gratis. Wie meer wil weten of zich wil inschrijven, kan contact opnemen met Sebastiaan Verweijen, via 06-23869879 of via sebastiaan.verweijen@stichtingdeschroef.nl

Valpartijen

Volgens de Fietsersbond raken jaarlijks 10.000 fietsers gewond door fietsongevallen. De helft van die fietsers is zestig jaar of ouder. Punt is vooral dat ouderen fysiek kwetsbaar zijn, waardoor de gevolgen van een val vaak groter zijn. De e-bike vormt vanwege de snelheid en het gewicht van de fiets een extra gevaar.

Verschillende instanties, waaronder gemeente Heusden, sponsoren de cursus.