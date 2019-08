Ouderen maken theater in Springlevend! ‘Om te laten zien dat wij ouderen nog springlevend zijn’

Huis in 't Veld (73) is bekend van muziektheater Applaus, dat in 2009 zijn laatste voorstelling gaf. Daarna zette de Drunense zich tien jaar in voor het straattheater rondom het Dickens Festijn Drunen. De laatste paar jaar besteedde ze vooral veel werk aan haar prachtige tuin. ,,Maar ondertussen broeide het bij mij om iets met theater en ouderen te doen, want daar is eigenlijk weinig of niets voor."