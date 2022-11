Ouders en medewerkers Andelse school Prinsentuin in actie tegen schrappen schoolbussen

Basis­school in Nieuwen­dijk dag na ‘chemische lucht’ weer gewoon geopend

NIEUWENDIJK - Basisschool De Regenboog in Nieuwendijk is vandaag weer gewoon geopend. Maandag 14 november ging de school en de naastgelegen kinderopvang dicht nadat kinderen en medewerkers last kregen van een chemische lucht. Die lucht is waarschijnlijk veroorzaakt door ‘de nieuwigheid van het gebouw’, aldus een woordvoerster.

15 november