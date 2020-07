Oudheusdenaren ontevreden? Nee hoor, maar toch is het tijd voor initiatief en actie

OUDHEUSDEN - Oudheusden heeft een centrumfunctie voor alle omliggende plaatsen in Het Land van 't Oude Maasje. Maar lang niet iedereen beseft dat. Daarom mag er best meer aandacht zijn voor de rol die Oudheusden speelt en voor de voorzieningen in het dorp.

Dat is volgens Vincent Snels van Klimaatplein Heusden een van de belangrijke uitkomsten van een enquête onder inwoners.

Quote Vaak overheerst een negatief beeld van Oudheusden, dat er van alles ontbreekt, dat mensen ontevreden zijn. Maar dat blijkt niet uit de enquête Vincent Snels, Klimaatplein Heusden

Een sporthal, basisscholen, de bibliotheek, een flinke supermarkt. Allemaal voorzieningen in Oudheusden die ook voor inwoners van Heesbeen, Doeveren, Hedikhuizen, Herpt en Heusden-vesting belangrijk zijn.

Toch is volgens Snels lang niet iedereen zich daarvan bewust. ,,Vaak overheerst een negatief beeld van Oudheusden, dat er van alles ontbreekt, dat mensen ontevreden zijn, zich niet veilig voelen. Maar dat blijkt niet uit de enquête."

Studenten HAS

De enquête waar Snels op doelt, is uitgevoerd door studenten van de HAS Hogeschool, op verzoek van Klimaatplein Heusden. Inwoners van Het Land van 't Oude Maasje konden online vragen beantwoorden, anoniem. Met een groepje mensen is nog wat verder gepraat.

,,Zo is een beeld ontstaan van wat mensen vinden van veiligheid, openbaar vervoer, de voorzieningen; hoe ze aankijken tegen groen, de natuur, de energieproblematiek, het openbaar vervoer et cetera."

Die uitkomsten moeten er mede voor zorgen dat de inwoners zelf een stevige vinger in de pap houden als het gaat over hun toekomst. Over wat er allemaal mag, kan en moet gebeuren. Al die zaken, op hoofdlijnen, moeten geregeld worden in een omgevingsvisie. Klimaatplein Heusden en de gemeente hebben afgesproken dat de inwoners een belangrijke rol spelen bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Quote De enquête geeft aan wat er leeft en speelt in Oudheusden. Als mensen daarmee aan de slag willen, biedt het Klimaat­plein graag ondersteu­ning. Vincent Snels, Klimaatplein Heusden

De conclusies gaan over de mening van inwoners van álle genoemde kernen. Los daarvan worden de meningen van de Oudheusdenaren er apart uitgelicht. In dit dorp is nog geen Buurt Bestuurt-achtig initiatief en Klimaatplein Heusden hoopt dat ook in Oudheusden mensen opstaan die dingen gaan oppakken.

,,Daarmee hoeven we echt niet te wachten tot de Omgevingsvisie klaar is", aldus Snels. ,,De meeste mensen willen gewoon dat er dingen gebeuren. De enquête geeft aan wat er leeft en speelt in Oudheusden. Als mensen daarmee aan de slag willen, biedt het Klimaatplein graag ondersteuning."

In bijvoorbeeld Hedikhuizen wordt zo al gewerkt aan plannen rond duurzame energie, in Herpt aan plannen voor het dorpshuis.

Sommige dingen kunnen beter

De voorzieningen in Oudheusden stemmen tot tevredenheid, zeker bij de inwoners van de omliggende plaatsen. Oudheusdenaren zelf vinden dat het nog wel wat beter kan, ook als het gaat om de uitstraling. Mensen hebben weinig te klagen over de bereikbaarheid van Oudheusden, ook niet per openbaar vervoer.

Toch kan 'het gevoel bij Oudheusden' nog een stuk beter. Oudheusdenaren willen graag meer woningen voor starters en voor senioren. Ook het straatbeeld kan beter, is de conclusie.

Quote Dat Oude Maasje mag dus best wat zichtbaar­der worden Vincent Snels, Klimaatplein Heusden

De omgeving van 't Oude Maasje, dat als een verbindende schakel door het gebied kronkelt, is bij velen populair. ,,Dat Maasje mag dus best wat zichtbaarder worden." Inwoners van alle kernen zijn tevreden over het groen in hun dorpen.

De uitkomsten van de enquête worden woensdagmiddag tussen 15.30 en 20.00 uur gepresenteerd bij de COOP in Oudheusden. Winkelend publiek kan z'n mening geven en aangeven wat het belangrijk vindt. Met alle uitkomsten kan de gemeente aan de slag, aldus Snels. ,,Maar ook de dorpen zelf. Er zijn vast mensen met ideeën en initiatieven, die wensen willen vertalen in actie."