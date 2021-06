Oudste pand van Drunen is verbouwd ‘met veel flair’: ‘Verbouwing pakte dubbel zo duur uit’

Als Patrick van Sambeek naar de kleuterschool liep, kon hij het in de Schoolstraat dikwijls niet laten om even door het sleutelgat te gluren om een glimp op te vangen van het voor hem zo mysterieuze pand dat bijna 100 meter verderop lag. Op een dag was het gaatje dichtgestopt, toen hielpen zijn vriendjes hem om over de muur te blieken. Totdat huiseigenaar Max Lips ook daar een obstakel liet opwerpen: die hield kennelijk niet van pottenkijkers.

Hoe zou het er binnen uitzien? Patrick heeft zich dat altijd afgevraagd. Tot 2018. Toen nam hij samen met zijn vrouw Monique een kijkje in het oudste huis van Drunen (zie kader). Zeker niet alleen uit nieuwsgierigheid: het pand, waarin advocaat Frank Vermeeren woont, staat te koop. Een buitenkansje? Ja, toch komt het niet tot een bod. ,,We waren zelf een bedrijfsverzamelgebouw aan het bouwen”, zegt de 52-jarige ondernemer uit Drunen. ,,Kwam er financieel toch te veel op ons bordje, want aan het huis moest erg veel gebeuren om het aan te passen aan deze tijd.”

Dubbel zo duur

Anderhalf jaar gaan voorbij. Nog altijd is het fraaie pand aan de Grotestraat niet verkocht. Weer maken ze een afspraak met de makelaar. ,,We hadden kunnen sparen”, zegt Monique (47). ,,Volgens de begroting zou het moeten kunnen.”

Er worden zaken gedaan. Maar, zo blijkt achteraf, cijfers zeggen lang niet alles als je begint met ontmantelen om het daarna helemaal naar je zin in te richten. Patrick: ,,We hebben twee keer zo veel moeten afbreken dan gedacht. Mede daardoor pakte de verbouwing dubbel zo duur uit.”

Een plaatje

Wat het echtpaar en hun drie dochters ervoor terug hebben gekregen is een plaatje. Het huis bestond vooral uit verschillende compartimenten met een aparte keuken en een aparte living, verbonden door een wat non-descript tussenstuk. Nu is het omgevormd tot een organisch geheel.

Patrick: ,,Het huis moest een eigentijdse touch krijgen, waarin de klassieke elementen een rol zouden spelen, zoals de twee schouwen en de eikenhouten balken. Samen met de interieurarchitect was het een zoektocht om dat op elkaar af te stemmen, zodat alles in balans bleef.”

Volledig scherm Het Lipshuis aan de Grotestraat in Drunen. © Roel van der Aa

Tegenpolen

Het fundament is belegd met zwart Italiaans porcelano, muren zijn sepia-achtig gekleurd. Een modern bankstel en een eettafel zoals je die in een refter van een klooster tegenkomt, lijken elkaars tegenpolen. Uiteindelijk vullen ze elkaar aan.

De keuken is het hart van het huis. Ook hier: strak is de norm, het kookeiland het middelpunt. Genieten in het kwadraat van je ontbijt, lunch of avondeten, want met uitzicht op de ongeveer 3500 vierkante meter tuin. De stilte overheerst: van de reuring op de Grotestraat krijg je niets mee.

Opvallend is dat de entree van de villa nagenoeg intact is gebleven. De bruin-witte tegels liggen er nog steeds. Monique: ,,Dit gedeelte, vooral de trap, is heel klassiek. Dat moet je zo laten.”

Stijlicoon met flair

Behalve het huis zijn er meer opstallen. Zo heeft Lips er een atoomkelder laten bouwen. Vermeeren maakte er een archief van, het echtpaar heeft er nog geen bestemming voor. Het pand ernaast was een kantoor, daarvan wordt de dakkapel opgeknapt. Achter in de tuin ligt een zwembad. Ook dat krijgt, samen met de tuinhuisjes, een eigentijdse invulling. Tot slot zal de wildgroei in de tuin worden aangepakt.

De voortuin is al klaar, het schilderwerk maakt van het oudste pand van Drunen een blikvanger. Patrick: ,,Drunenaren vinden het prachtig dat het stijlicoon met veel flair is verbouwd. Zo heeft onze schilder nog nooit zo veel mensen zien stoppen om het eens even goed te bekijken.”

Predikanten, pastoors en een scheepsschroevenmagnaat Op het einde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) hebben de pastoors het zwaar om ’t protestantisme uit de rooms-katholieke parochies te weren. In oktober 1629 geven de Staten van Holland ’n bevelschrift uit, waarbij zij gelasten ‘dat alle Roomsche priesters, de kerken zouden ruimen, zonder daarin voortaan eenigen dienst te doen, en dezelven aan de predikanten over de geven’. Binnen acht dagen moeten alle goederen en inkomsten van de kerken worden overgedragen en de kerk en pastorie komen in het bezit van de protestanten. Isaäc Moringius De eerste Nederlands Hervormde predikant die beroepen wordt voor Drunen en Nieuwkuijk is in 1648 Isaäc Moringius. Voor de predikant moet de gemeente een pastoriewoonhuis bouwen dat aan de protestantse gemeente moet worden verhuurd voor 60 gulden per jaar. Behalve predikanten kende het pastoriewoonhuis aan de Grotestraat veel andere bewoners, vanaf 1814 zijn dat pastoors. In 1892 verhuurt de gemeente het pand aan geneesheer Andries van Seters (1865-1945). Na zijn overlijden blijven zijn vrouw en dochter erin wonen. Scheepsschroeven en Autotron In 1951 wordt het verkocht aan Max Lips, bekend van de scheepsschroeven en het Autotron. Hij laat een atoomkelder bouwen. In 1987 wordt Alexander Vermeeren, lid van de Raad van Bestuur van AKZO, de nieuwe bewoner. Na het overlijden van zijn ouders gaat Paul Vermeeren er zich vestigen. Die verkoopt het in 2019 aan Patrick en Monique van Sambeek. Bron: Bart Beaard